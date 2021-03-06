Путин поручил определить ведомство по защите детей

Президент Владимир Путин указал правительству до июля определить федеральный орган власти, который займется выработкой и реализацией госполитики в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства.

Также в функции этого ведомства войдет разработка мер соцподдержки семей с детьми, детей в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, мер по профилактике семейного неблагополучия.

Такие поручения Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.