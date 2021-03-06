Путин поручил расширить господдержку семей с детьми

Кабмин проанализирует практику предоставления господдержки таким семьям, оценив комплексность подхода к решению проблем. А затем представит предложения по поправкам, расширяющим виды и формы господдержки. Стандарты ее предоставления должны будут учитывать потребности каждой семьи, включая помощь по месту фактического проживания.

Предстоит также внести поправки, чтобы предоставить детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей социальное сопровождение.

Президент также поручил проанализировать региональную практику по профилактике и предотвращению распространения подростковой токсикомании. Нужно представить предложения по совершенствованию законодательства для регулирования оборота товаров, использование которых не по назначению может вызывать токсическое опьянение, опасное для детей.

Срок выполнения всех поручений - 1 июля.