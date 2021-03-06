Путин поручил усовершенствовать работу опеки

Президент указал законодательно уточнить полномочия органов опеки, исключив несвойственные им функции, и разработать меры по подготовке квалификации сотрудников.

Согласно опубликованным на сайте Кремля поручениям, к июлю правительство совместно с региональными властями должно рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности органов опеки и попечительства в отношении детей.

Также необходимо внести поправки, уточняющие полномочия органов опеки и попечительства, исключив несвойственные им функции и закрепив правовые основы межведомственного взаимодействия.

Кроме того, Владимир Путин потребовал разработать комплекс мер по подготовке и повышению квалификации работников опеки.