К 8 марта московские теплицы вырастили 5 миллионов тюльпанов

5 миллионов тюльпанов вырастили в теплицах столицы к 8 марта. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы.

Луковицы цветов начали высаживать еще в декабре, чтобы к главному женскому празднику у москвичей появилась возможность купить цветы местного производства. У цветочного многообразия есть сиреневые, желтые, малиновые, красные и белые оттенки.

Кстати, продажи цветов в Москве выросли на 25 процентов уже к 6 марта, а самый пик спроса ожидается 7-го и 8-го числа.