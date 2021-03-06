Куда дешево слетать по России весной

Заметнее всего снизилась стоимость перелета из Москвы в Горно-Алтайск. Средний чек авиапутешествий в столицу республики в марте - апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 60% - с 13,6 тысячи рублей до 5,4 тысячи рублей, приводят данные аналитики сервиса Tutu.ru.
Из Москвы сейчас также выгоднее всего лететь в Екатеринбург. По данным сервиса Biletix, средний чек авиапутешествия весной этого года по сравнению с весной 2019 года снизился на 54% - с 7,1 тысячи рублей до 3,2 тысячи рублей. Привлекательным стал перелет в столицу Урала также из Санкт-Петербурга. Средний чек такого авиапутешествия снизился на 30%, сейчас улететь можно за 6 тысяч рублей. Подобные данные приводят и другие сервисы.
Подешевел перелет из Санкт-Петербурга в Сочи. По данным Biletix, средний чек снизился на 42% - сейчас улететь можно за 6,5 тысячи рублей. Заметно подешевел также перелет в Сочи из Ростова-на-Дону. Средний чек снизился на 29% с 4 до 2,9 тысячи рублей.
Ощутимо подешевели авиабилеты из Москвы в другой курортный город - Анапу. Средний чек, по данным Tutu.ru, снизился на 15%, с 6,5 тысячи рублей до 5,5 тысячи рублей.
По данным Aviasales, на 3% подешевел также перелет из Москвы в Санкт-Петербург - сейчас средний чек составляет 4,4 тысячи рублей.
Среди других направлений ощутимо снизилась стоимость перелета из Москвы в Орск (-40%) с 8,1 тысячи рублей до 4,8 тысячи рублей. Средний чек перелета из Москвы в Ульяновск и Магнитогорск снизился на 35%, а в Оренбург, Геленджик и Ижевск - на 33%. Сейчас авиабилеты в эти города, кроме Геленджика, можно купить в среднем за 4,5 тысячи рублей. Перелет в курортный Геленджик весной 2021 года обойдется в 6,4 тысячи, тогда как в 2019 году авиапутешествие стоило 9,5 тысячи рублей.
Перелеты из Москвы в Саратов и Воронеж подешевели на 24% и сейчас стоят около 4 тысяч рублей.
Из Санкт-Петербурга выгоднее всего лететь в Пермь, Ульяновск, Воронеж, Саратов. Средний чек по сравнению с 2019 годом снизился примерно на 40%, улететь можно за 3,5 - 4 тысячи рублей.
При этом больше всего стоимость авиаперелета весной 2021 года выросла по направлениям Москва - Сочи (+21%), Москва - Симферополь (+27%), Москва - Минеральные Воды (+15%), Санкт-Петербург - Симферополь (+29%).