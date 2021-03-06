Куда дешево слетать по России весной

После обвального снижения потока авиапассажиров и стоимости перелетов в 2020 году, сейчас цены на авиабилеты начали восстанавливаться до уровня 2019 года. Но еще есть направления внутри России, куда можно улететь по низким ценам. Самые выгодные для авиапутешествий города "Российской газете" назвали представители сервисов по продаже авиабилетов.

Заметнее всего снизилась стоимость перелета из Москвы в Горно-Алтайск. Средний чек авиапутешествий в столицу республики в марте - апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 60% - с 13,6 тысячи рублей до 5,4 тысячи рублей, приводят данные аналитики сервиса Tutu.ru.

Из Москвы сейчас также выгоднее всего лететь в Екатеринбург. По данным сервиса Biletix, средний чек авиапутешествия весной этого года по сравнению с весной 2019 года снизился на 54% - с 7,1 тысячи рублей до 3,2 тысячи рублей. Привлекательным стал перелет в столицу Урала также из Санкт-Петербурга. Средний чек такого авиапутешествия снизился на 30%, сейчас улететь можно за 6 тысяч рублей. Подобные данные приводят и другие сервисы.

Подешевел перелет из Санкт-Петербурга в Сочи. По данным Biletix, средний чек снизился на 42% - сейчас улететь можно за 6,5 тысячи рублей. Заметно подешевел также перелет в Сочи из Ростова-на-Дону. Средний чек снизился на 29% с 4 до 2,9 тысячи рублей.

Ощутимо подешевели авиабилеты из Москвы в другой курортный город - Анапу. Средний чек, по данным Tutu.ru, снизился на 15%, с 6,5 тысячи рублей до 5,5 тысячи рублей.

По данным Aviasales, на 3% подешевел также перелет из Москвы в Санкт-Петербург - сейчас средний чек составляет 4,4 тысячи рублей.

Среди других направлений ощутимо снизилась стоимость перелета из Москвы в Орск (-40%) с 8,1 тысячи рублей до 4,8 тысячи рублей. Средний чек перелета из Москвы в Ульяновск и Магнитогорск снизился на 35%, а в Оренбург, Геленджик и Ижевск - на 33%. Сейчас авиабилеты в эти города, кроме Геленджика, можно купить в среднем за 4,5 тысячи рублей. Перелет в курортный Геленджик весной 2021 года обойдется в 6,4 тысячи, тогда как в 2019 году авиапутешествие стоило 9,5 тысячи рублей.

Перелеты из Москвы в Саратов и Воронеж подешевели на 24% и сейчас стоят около 4 тысяч рублей.

Из Санкт-Петербурга выгоднее всего лететь в Пермь, Ульяновск, Воронеж, Саратов. Средний чек по сравнению с 2019 годом снизился примерно на 40%, улететь можно за 3,5 - 4 тысячи рублей.

При этом больше всего стоимость авиаперелета весной 2021 года выросла по направлениям Москва - Сочи (+21%), Москва - Симферополь (+27%), Москва - Минеральные Воды (+15%), Санкт-Петербург - Симферополь (+29%).