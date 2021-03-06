На Москву надвигается гигантский паук-циклон

Начиная с вечера субботы москвичи почувствуют слабые циклонические явления. А в воскресенье их ждет мощный снегопад, штормовой ветер до 20 метров в секунду и резкое понижение атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Атлантический циклон, который надвигается на Москву, синоптики именуют пауком за то, что зоны его распространения очень напоминают паучью фигуру. По оценкам Тишковца, за сутки в столице выпадет до 10 миллиметров осадков - или почти четверть всей месячной нормы марта. Скорее всего, возникнут проблемы с авиасообщением, поскольку видимость в зоне действия циклона снизится примерно до километра.