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06.03.2021 16:58
Рубрика: Общество

На Москву надвигается гигантский паук-циклон

Текст: Ирина Рыбникова

Начиная с вечера субботы москвичи почувствуют слабые циклонические явления. А в воскресенье их ждет мощный снегопад, штормовой ветер до 20 метров в секунду и резкое понижение атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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Атлантический циклон, который надвигается на Москву, синоптики именуют пауком за то, что зоны его распространения очень напоминают паучью фигуру. По оценкам Тишковца, за сутки в столице выпадет до 10 миллиметров осадков - или почти четверть всей месячной нормы марта. Скорее всего, возникнут проблемы с авиасообщением, поскольку видимость в зоне действия циклона снизится примерно до километра.

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