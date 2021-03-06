Пассажирок общественного транспорта в Москве 8 марта ожидает сюрприз

Целую серию сюрпризов пообещали москвичкам, которые воспользуются общественным транспортом 8 марта, в городском дептрансе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в павильонах Московских центральных диаметров женщинам раздадут 15 килограммов мимоз. Там же в течение дня пройдут мастер-классы по комнатному декору и созданию экосистем из живых растений в бутылках.

Цветы будут раздавать и на станциях метрополитена. Там же планируются выступление команд КВН высшей лиги и участников известных музыкальных проектов. Помимо этого, пассажиры услышат поздравления с 8 Марта, записанные известными артистами, а в автобусах маршрута N908 художники будут рисовать скетч-портреты пассажиров.