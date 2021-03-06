В Москве службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за снега и сильного ветра, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В соответствии с прогнозом погоды, во второй половине ночи и до вечера воскресенья при температуре до -7 градусов ожидается снег, местами сильный, метель, усиление ветра с порывами до 20 м/с, - отметил Петр Бирюков. - Расчетный прирост снега составит до 5 см, на дорогах возможны гололедица и снежные заносы".

Заместитель мэра подчеркнул, что в связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности.

"Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и последующей уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, в воскресенье утром коммунальная техника приступит к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой.

На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.

Заммэра сообщил, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

Для уборки выпавшего снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.

Глава комплекса городского хозяйства призвал водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, горожан - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.