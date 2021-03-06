В Москве утвержден регламент действий городских служб во время паводка

Утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья и паводка, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Состоялось заседание Оперативного штаба по координации мероприятий безаварийного пропуска весеннего половодья, который возглавляет заместитель Мэра Петр Бирюков.

В рамках мероприятия был подписан регламент взаимодействия различных служб города.

"В регламенте закреплены зоны ответственности городских служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении паводка и половодья, - отметил Петр Бирюков. - Документ предусматривает круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды. Это позволит службам синхронизировать свою работу и пройти этот период без нештатных ситуаций".

Заместитель Мэра напомнил, что основой водоснабжения Москвы являются ресурсы рек и водохранилищ на территории трех областей: Московской, Смоленской и Тверской. Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской. По словам Бирюкова, на сегодняшний день они имеют достаточно свободных емкостей водохранилищ, чтобы принять весь талый сток и исключить подтопление территорий".

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что гидротехнические сооружения и городские службы полностью готовы к прохождению паводка и половодья.

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