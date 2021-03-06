В ночь на воскресенье в Москве ожидается сильный снег и гололедица

По данным синоптиков Росгидромета, 7 марта в столицу придет непогода.

Как сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства, в ночь на воскресенье начнется снег, местами сильный, метель, усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, возможно образование гололедицы.

Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать внезапных маневров - обгонов и перестроений, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.