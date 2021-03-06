Власти Москвы назвали сроки продления метро на северо-восток

Новые станции северо-восточного участка Большой кольцевой линии московского метро планируется сдать в 2022 году. Об этом журналистам заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В этой части БКЛ находятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща". "Участок - один из самых сложных ввиду непростых гидрогеологических условий", - сказал глава столичного стройкомплекса.

На станции "Марьина роща" БКЛ установлены основные конструкции наклонного хода: здесь будет самый протяженный в подземке эскалатор, 130 метров. Также "Марьина роща" станет самой глубокой станцией кольца.

Готовность всего участка заммэра оценил в 60-65 процентов.