Власти Москвы назвали сроки запуска нового участка СВХ

Движение по новому участку Северо-Восточной хорды планируется запустить в июле следующего года.

"Речь идет об участке от Ярославского до Дмитровского шоссе, - уточнил заммэра Андрей Бочкарев. - Там много сложных эстакад, работы мы ведем, не прерывая движения поездов по соседней железной дороге".

Бессветофорная магистраль продолжит существующий участок СВХ в районе платформы "Лихоборы", далее пойдет вдоль путей МЦК, пересечет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе и выйдет на проспект Мира. На данный момент готовность этого участка оценивается в 50 процентов .