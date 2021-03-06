Жителям Подмосковья спишут пени за долги по вывозу мусора

Более 250 тысяч жителей частных домов в Подмосковье могут попасть под коммунальную амнистию - Сергиево-Посадский, Каширский и Рузский региональные мусорные операторы готовы списать пени, набежавшие у должников по счетам за вывоз коммунальных отходов. При условии, что основной долг будет погашен до 31 марта текущего года.

По данным управляющей компании "Региональный оператор", жители, чей мусор вывозят эти три оператора, в общей сложности задолжали им более 1 миллиарда рублей.

По закону, с третьего месяца просрочки начинают начисляться пени в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Долги вместе с набежавшими процентами взыскиваются в судебном порядке. Но если граждане хотят закрыть свои долговые обязательства, операторы готовы списать все пени, начисленные за период с января 2020-го по март 2021 года.