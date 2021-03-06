В ДВФУ прошел финал олимпиады НТИ для школьников

В Дальневосточном федеральном университете прошел финальный этап олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы для учащихся 8-11 классов.

В состязаниях участвовали 129 школьников из 31 региона России. Победители получат 100 баллов ЕГЭ по одному из профильных предметов и преимущество при поступлении в вуз.

Командные инженерные соревнования прошли по профилям "Водные робототехнические системы", "Водные робототехнические системы: технологии виртуальной реальности (VR)" и "Умный город: Game.Dev".

В профиле "Водные робототехнические системы" участникам нужно было наладить работу донной обсерватории, у которой перебило кабель электропитания. Финалисты получали готовый автономный необитаемый подводный аппарат с открытым программным обеспечением и электрической схемой.

Школьники самостоятельно разработали передатчик беспроводной зарядки и установили его на аппараты. На соревнованиях роботы должны найти донную обсерваторию по специальным меткам и зарядить ее, чтобы она смогла передать данные на сервер. Для этого команды используют беспроводную акустическую связь и навигацию, сообщает пресс-служба ДВФУ.

"Образовательная робототехника - это возможность развить навыки и получить знания в разных инженерных направлениях, что дает широкие возможность в дальнейшем выборе профессии. Школьники учатся работать в команде и справляться с неожиданными трудностями, а также развивают свои навыки в программировании, конструировании и электроники", - рассказал директор центра развития робототехники университета Сергей Мун.

Олимпиада НТИ проводится в рамках нацпроекта "Образование" и отвечает его основной цели - ранней профориентации детей. Финальный этап будет длиться два месяца, в течение которых участники будут решать практические задачи, работая с реальным оборудованием. В заключительных этапах принимают участие 1,3 тысячи старшеклассников. Серия финалов продлится до 17 апреля.