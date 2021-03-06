В Хабаровском крае двое детей погибли при пожаре в жилом доме

В поселке Березовый Солнечного района Хабаровского края при пожаре в одноэтажном жилом доме погибли двое детей 2018 и 2019 годов рождения.

По данным ГУ МЧС , в деревянном доме были заселены только две квартиры из четырех.

Огнеборцы несколько часов ликвидировали возгорание, но в итоге строение, площадью 270 квадратных метров, было полностью уничтожено.

Отмечается, что в квартире был автономный дымовой пожарный извещатель и с семьей несколько месяцев назад проводили инструктаж. Возбуждено уголовное дело.