В башкирской школе обрушилась крыша

5 марта в одной из школ Абзелиловского района Башкирии обрушилась плита перекрытия. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

По данным ведомства, ЧП произошло в школе, которая находится в деревне Самарское отделение совхоза и является филиалом школы села Красная Башкирия. Уточняется, что плита перекрытия рухнула в одном из классов на площади около семи квадратных метров.

К счастью, никто не пострадал, так как инцидент произошел после обеда: дети успели уйти домой.

Кстати, в этом учреждении обучаются 90 детей с первого по девятый класс. В отделе образования администрации района уточнили, что сейчас в школе проводится экспертиза, по результатам которой будет принято решение о дальнейшей эксплуатации здания.