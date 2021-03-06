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06.03.2021 11:05
Рубрика: Происшествия

В башкирской школе обрушилась крыша

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

5 марта в одной из школ Абзелиловского района Башкирии обрушилась плита перекрытия. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
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По данным ведомства, ЧП произошло в школе, которая находится в деревне Самарское отделение совхоза и является филиалом школы села Красная Башкирия. Уточняется, что плита перекрытия рухнула в одном из классов на площади около семи квадратных метров.

К счастью, никто не пострадал, так как инцидент произошел после обеда: дети успели уйти домой.

Кстати, в этом учреждении обучаются 90 детей с первого по девятый класс. В отделе образования администрации района уточнили, что сейчас в школе проводится экспертиза, по результатам которой будет принято решение о дальнейшей эксплуатации здания.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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