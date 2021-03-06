В Казани Дмитрию Чернышенко показали цифровые технологии добычи нефти

В Татарстан с рабочей поездкой прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В городе Иннополис он проведет совещание "Кадры для будущего" с ректорами ведущих вузов страны.

Свой визит он начал с посещения Казанского федерального университета, который вице-премьер посетил вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым. Там Дмитрию Чернышенко продемонстрировали научный центр "Эффективное освоение запасов жидких углеводородов планеты". В нем создают технологии, повышающие эффективность поисков, разведки и разработки залежей нефти, реализацией новой парадигмы разработки гигантских месторождений и обеспечения страны необходимыми запасами конкурентной на мировом рынке нефти.

- Символично, что в Год науки и технологий мы можем говорить об интересных достижениях, в том числе увидеть применение цифровых технологий для выявления доступных запасов нефти и понижения себестоимости ее добычи, - отметил Дмитрий Чернышенко. - Президент поставил задачу продвигать нефтехимическую продукцию не только на нашем рынке, но и за рубежом. Наша наука активно развивается в этом направлении, и интересные разработки, конечно, должны находить применение и быть востребованными. Поэтому должны создаваться кооперации с научным сообществом и бизнесом.

Также вице-премьеру рассказали о реализации проекта системы "Карбоновых полигонов". Она создается в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года. Карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.

Реализация пилотного проекта проходит в семи регионах: Чеченская Республика, Краснодарский край, Калининградская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тюменская область, а также на базе семи вузов.

В ходе визита в КФУ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос создания на базе российских вузов технопарков как мест коммерциализации научных разработок, способствующих формированию новых отраслей.