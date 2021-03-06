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06.03.2021 16:10
Рубрика: Спорт

В Казани построят первый в мире крытый центр по хай-дайвингу

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)
В Казани к XXI чемпионату мира FINA по водным видам спорта возведут первый в мире крытый центр для проведения соревнований по хай-дайвингу. Об этом сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Татарстан.

Вице-премьер отметил, что для России это относительно новый вид спорта и профессионалов по прыжкам в воду с экстремальных высот пока не так много.

Фото: аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко
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- Здесь надо понимать, что из-за колоссальных нагрузок спортсмен ограничен в количестве заходов на вышку - не более трех-шести прыжков за тренировку. Поэтому, конечно, нужны качественные условия для подготовки. Чтобы никакие погодные условия не помешали выполнить точный и безопасный вход в воду. И очень кстати, что в наших климатических условиях, появится такой центр. Уверен, что первый в мире крытый центр позволит повысить популярность этого вида спорта в стране. И если на Кубке мира в 2014 году здесь, в Казани, Россию представляли только два спортсмена - Артем Сильченко и Илья Щуров, то в скором времени российская сборная станет намного представительнее по составу и по количеству титулованных спортсменов, - отметил Чернышенко.

Суммарная стоимость центра оценивается в 3,2 миллиарда рублей, финансирование будет осуществляться за счет федерального и республиканского бюджетов. Строительство планируется вести в рамках "Спортивного парка", который объединит все спортобъекты на правом берегу реки Казанки. Инфраструктура комплекса рассчитана на ежедневное посещение 26,8 тысячи человек.

XXI чемпионат мира FINA по водным видам спорта пройдет в Казани в 2025 году. Он включит шесть видов спорта: прыжки в воду, хай-дайвинг, синхронное плавание, плавание на открытой воде, плавание, водное поло. Основным объектом первенства станет многофункциональная арена для плавания и синхронного плавания на 15-18 тысяч посадочных мест. Ее построят в ближайшие годы.

Во время посещения "Дворца водных видов спорта", на базе которого также планируется проведение чемпионата, глава республики Рустам Минниханов рассказал вице-премьеру об уникальности многофункциональной арены, а также о подготовке инфраструктуры к чемпионату в целом. Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос максимально эффективного использования наследия мирового первенства.

- У Татарстана большой опыт успешного проведения крупных международных турниров. Поэтому нет сомнений в том, что следующий чемпионат будет организован на достойном уровне. Ожидается участие около 2,5 тысячи спортсменов почти из 200 стран мира. Нам очень важно продумать, как максимально полезно для спортсменов и любителей задействовать все подготовленные объекты после турнира, - отметил замглавы правительства РФ.

В Казани будет создан карбоновый полигон
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