В Оренбуржье сделают доступной помощь при заключении соцконтрактов

С января вступил в действие региональный закон, представляющий жителям Оренбургской области право на получение финансовой помощи от государства на условиях заключения социального контракта.

На эти цели в региональном бюджете предусмотрели около 600 миллионов рублей, из них 446 миллионов направит федеральный центр. Эти средства позволят оказать помощь более семи тысячам оренбуржцев.

Региональные эксперты побывали в семье, которая могла бы претендовать на заключение соцконтракта, чтобы лично оценить доступность мер господдержки.

"Маленькое село находится в 60 километрах от районного центра. Дороги почищены, но проехать по ним можно лишь только на уазике, машину оставил около трассы, 10 минут шел пешком. Мама, сын-инвалид третьей группы и пять кошек живут вместе. Работы на селе нет. Дом топят дровами, туалет на улице, впрочем как и у многих в этом селе, - рассказывает эксперт АСИ в Оренбургской области Сергей Дмитриев на своей странице в соцсетях. - Я думал, что через социальные сети смогу рассказать о государственной поддержке простым людям. Нет, они не слышали об этой поддержке. Да и не могли услышать. Современных телефонов у них нет, компьютера естественно тоже. Единственное средство связи с внешним миром - телевизор. Те, кто действительно нуждаются в помощи и мечтают о ней, не приедут на консультации, и что такое Zoom многие не знают".

Этой конкретной семье помогли с подачей документов и планом развития личного подсобного хозяйства, но таких семей много. Чтобы повысить эффективность мер соцподдержки, оренбургские специалисты предложили новые формы работы с населением, чтобы сделать помощь по-настоящему адресной.

Сергей Дмитриев решил несколько раз в неделю лично выезжать в села, где будут проходить встречи с местными жителями. На них в доступной форме будут объяснять алгоритм действий с момента подачи заявление до окончания срока действия социального контракта. Для желающих принять участие в программе подберут наставника, который будет сопровождать семью на всех этапах до открытия собственного дела или личного подсобного хозяйства. Затем к работе подключатся опытные консультанты.

Социальный контракт - это соглашение, которое гражданин заключает с региональным министерством социального развития. Оно предусматривает двусторонние обязательства. Министерство должно оказать гражданам необходимую помощь, а те в свою очередь - реализовать мероприятия, которые предусмотрены программой социальной адаптации.

Содействие оказывается во время поиска работы, при получении профессионального или дополнительного образования, а также во время прохождении стажировки у работодателя. При этом полагаются выплаты на период обучения до четырех месяцев - 10 515 рублей, до трех месяцев - 5 258 рублей. Также будут возмещены расходы работодателю. Обязательное условие - регистрация в центре занятости и системе "Работа в России".

Для ведения личного подсобного хозяйства региональные власти окажут помощь в размере до ста тысяч рублей. Предусмотрено также 30 тысяч рублей на обучение. Обязательное условие - наличие плана ведения ЛПХ и регистрация в качестве самозанятого.

Возможно также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае размер помощи составит до 250 тысяч рублей, и 30 тысяч - выплаты на обучение. Для этого необходимо составить бизнес-план и зарегистрироваться в налоговых органах.

Также предусмотрена единовременная выплата в размере прожиточного минимума семьям или одиноким гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Деньги могут быть направлены на лечение, покупку товаров первой необходимости, дополнительное образование детей и другие цели.

Компетентно

Сергей Дмитриев, эксперт Агентства стратегических инициатив в Оренбургской области, финалист Всероссийского конкурса "Лидеры России":

- Социальный контракт - это действительно хорошая мера поддержки. У каждого жителя Оренбургской области, у которого доход ниже прожиточного минимума, появился реальный инструмент исправить свою жизненную ситуацию. Это реально действенный экономический механизм. Индивидуальный предприниматель может получить 250 тысяч рублей, которые вложит в экономику нашего региона. Открытие собственного бизнеса позволит обеспечить свою семью, а возможно и создать дополнительные рабочие места.

Контакт

Подать заявление на получение помощи можно в территориальных комплексных центрах социального обслуживания населения. Телефон для справок в Оренбурге: 8 (3532) 77-03-03.