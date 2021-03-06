В Пензе сгорел крупный склад полимерных материалов

В ночь на субботу в Пензе произошел крупный пожар в складском двухэтажном здании на ул. 40 лет Октября. Оно выгорело полностью. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. Ему присвоен второй ранг.

По предварительной информации пострадавших нет.

Как пояснили в ГУ МЧС по Пензенской области, сообщение о возгорании поступило в 1.27 ночи. На момент прибытия пожарных ангар из сендвич панелей горел открытым пламенем. В нем находился склад полимерной продукции, что осложняло борьбу с огнем.

- На месте работали 13 машин спецтехники и более 60 человек личного состава. Задействованы десять ручных стволов и три лафетных, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Пензенской области Алексей Рыжов.

Около 7.30 удалось ликвидировать открытое горение. На месте продолжают работать пожарные.