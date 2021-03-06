Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Сделано это по итогам прошедшего в Кемерове совещания.

"Очень важно, что мы за эти фактически трое суток смогли найти возможность согласовать все мероприятия, которые есть в этой программе, согласовать их с региональными властями, с бизнесом, найти источники финансирования", - подчеркнул он.

Программа рассчитана на четыре года, реализация потребует около 55 миллиардов рублей. По словам премьера, 21 миллиард рублей предусмотрен на строительство дороги в обход города Кемерово. Еще 3,5 миллиарда рублей направят на реконструкцию аэропорта Кемерово.

Расселение аварийного жилья профинансируют на два миллиарда рублей, а в развитие курорта "Шерегеш" будет вложено более 2,5 миллиардов.

Открывая совещание, Михаил Мишустин назвал недопустимым, что разработка программы растянулась почти на два года.