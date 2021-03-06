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06.03.2021 10:19
Рубрика: Власть

Правительство выделит 780 млрд рублей на модернизацию транспортной инфраструктуры

Текст: Владимир Кузьмин (Кемерово)
В субботу премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Кемерово, чтобы, как он выразился, без посредников сверить подходы государства и бизнеса в вопросах транспортного обеспечения вывоза угля с Кузбасса.

Регион производит почти 60 процентов всей российской угольной продукции. "И жизнь во многих городах и поселках здесь фактически зависит от стабильной работы шахт", - подчеркнул глава правительства.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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Для устойчивого развития угольной промышленности правительство приняло новую программу действий на ближайшие 15 лет. "Одна из основных задач - это развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог", - указал Мишустин. Это позволит не только расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но и даст возможность получать больший доход за счет международного транзита.

"В течение ближайших четырех лет пропускная способность полигона должна увеличиться до 180 миллионов тонн", - заявил премьер-министр. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Вывоз угольной продукции из Кемеровской области при этом должен вырасти на 30 процентов.

Для этого предстоит расширить Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб. Первый этап модернизации двух веток планируется завершить в текущем году. "Суммарно мы построим около 670 километров путей. На втором этапе - более 1300 километров", - сказал Михаил Мишустин. До 2024 года, включая средства на инфраструктуру для транзита контейнеров, финансирование составит около 780 миллиардов рублей.

Глава правительства призвал максимально быстро подготовить графики строительства на обеих железнодорожных магистралях. Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что Минтранс планирует завершить их разработку до 11 марта.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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