В регионах Сибири объявлено штормовое предупреждение

На сибирские регионы надвигается непогода с метелями и шквалистым ветром. МЧС призывает граждан по возможности оставаться дома, а выходя на улицу, держаться подальше от линий электропередач, шатких конструкций и деревьев.

Синоптики предупредили, что на Новосибирск вьюга обрушится сегодня. Снег уже метет. На столбике термометра - минус четыре градуса. По данным регионального МЧС, к вечеру скорость ветра усилится до 23 метров в секунду. Завтра непогода продолжится.

Метель с сильным ветром и гололедицей ожидается в Кемеровской области. Госавтоинспекция Кузбасса рекомендовала водителям отказаться от дальних поездок. Пешеходам советуют переходить дорогу максимально осторожно.

Завтра снежная пурга доберется до Омска.

- Вечером 7 марта ожидается сильный порывистый ветер с осадками разной интенсивности. Метель с ухудшением видимости. На дорогах вероятны заносы, снежный накат, - сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России по Омской области призывает автолюбителей быть предельно внимательными. Соблюдать безопасную дистанцию. Выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий. Избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. А при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно сообщать о них по телефону 101.

8 марта синоптики также обещают омичам непогоду. А вот в Новосибирске снежные страсти улягутся. Ожидается ясный и теплый день.