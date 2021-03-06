На Ставрополье мужчина погиб при обрушении стены санатория

В Кисловодске Ставропольского края правоохранители начали проверку по факту гибели мужчины после обрушения стены санатория, находящегося на реконструкции. Об этом

"Сегодня днем в Кисловодске произошло обрушение фрагмента стены здания санатория, при разборе завалов обнаружено тело одного из строителей, осуществлявших реконструкцию, - написала пресс-служба СУ СК РФ по региону на своей официальной странице в Instagram. - Сейчас специалисты находятся на месте происшествия и проверяют соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК РФ)".

По информации ГУ МЧС по Ставрополью ЧП произошло сегодня в 12.45 дня. Здание санатория "Кисловодск" расположено на улице Реброва и возведено еще в 1930-е годы.

Как отметил губернатор края Владимир Владимиров данное строение является объектом культурного наследия, но из-за технической изношенности не используется уже много лет. "В начале этого года здесь были начаты реставрационные работы. В отношении инвестора, в ведении которого находится объект, проводятся контрольно-надзорные мероприятия со стороны краевых структур. Все обстоятельства происшествия будут установлены", - написал глава на своей странице в соцсети.