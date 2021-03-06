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Текст:   Ирина Жандарова 
07:00 06.03.2021

В России на 22% выросло число студий для посуточной аренды

Закрытие границ и развитие внутреннего туризма привело к резкому росту числа студий на рынке посуточной аренды. В целом по России их количество за год выросло на 22%, сообщили "Российской газете" в "Авито Недвижимость".

Лидером по приросту стал Дагестан. В этом регионе количество студий за год увеличилось в два раза. В Краснодарском крае - на 60%, Москве - на 51%, в Крыму - на 39% и Московской области - на 27%. Динамика роста объектов соотносится с турпотоками. Путешественники открыли для себя Кавказ, а российский юг летом пережил самый ажиотажный спрос за всю новейшую историю России. И не утратил своей популярности с холодами. Теплые дни у моря закончились, а спрос на посуточную аренду остался. Для зимовки его выбрали фрилансеры, не уехавшие в теплые страны, семьи с детьми, на время перехода школ на удаленное обучение.

Фото: РИА Новости
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Бум малых форматов на рынке краткосрочной аренды связан с уходом клиентов из гостиниц. Студия дает больше приватности. Нет необходимости контактировать с персоналом, другими постояльцами. Многие выбирали это жилье из соображений безопасности. При этом студия своим размером и функционалом напоминает номер отеля.

Малая площадь не значит - малая цена. Стоимость аренды студий и однокомнатных квартир во многих регионах равна. В Москве это 2000 рублей, в Московской области - 1800 рублей, в Санкт-Петербурге - 1500 рублей в сутки. А в некоторых - за студию приходится отдать больше, чем за "однушку". В Краснодарском крае всего на 50 рублей - 1500 рублей, а в Крыму на 250 рублей - 1750 рублей. Сэкономить можно только в Санкт-Петербурге - 200 рублей, здесь аренда студии стоит 1300 рублей в сутки.

Подробнее о ситуации на рынке краткосрочной аренды читайте в ближайших номерах "РГ".