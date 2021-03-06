На Северном флоте женские команды отработали стрельбу и спасение раненых

В арктической бригаде Северного флота проходит отбор лучшей женской команды на конкурс "Военно-медицинская эстафета" для участия в Армейских международных играх 2021 года.
Участницы соревнуются на военном полигоне в районе поселка Алакуртти Мурманской области.
Как сообщили в пресс-службе Северного флота, девушки стреляли из различного оружия, выполняли нормативы по специальной подготовке, проходили полосу препятствий.
Кроме того, участницы отрабатывали и медицинские навыки: оказывали первую помощь, доставляли условно раненых с поля боя, эвакуировали военнослужащих из боевой техники.
Тренировку представительницы прекрасного пола проходили в сложных климатических условиях и при глубоком покрове снега.