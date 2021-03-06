СК проверит петербургские юрфирмы из-за высоких цен для пенсионеров

Главное следственное управление по Петербургу проверит юридические фирмы на предмет мошеннических действий, сообщает СК РФ. Поводом стала информация в СМИ о завышенных ценах на услуги. Поручение разобраться с деятельностью компаний дал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Как сообщает СК РФ, в первом случае речь идет о композиторе Леониде Любовском. 84-летнему лауреату госпремии России, автору балетов опер и симфоний, одна из петербургских юрфирм предложила помощь в оформлении льгот.

Композитор заплатил за услуги более 100 тысяч рублей.

Второй пострадавший - житель блокадного Ленинграда. Ему уже в другой фирме пообещали помощь в оформлении земельного участка. Пенсионер заплатил свыше 170 тысяч рублей.

Вопросы ценообразования в юридических фирмах в Петербурге давно вызывают вопросы. В городе работают множество контор с непрозрачным прайсом на услуги. В частности, есть фирмы, которые за небольшую работу, например, по написанию искового заявления, берут 30 тысяч рублей и выше.

Фирмы используют агрессивные методы рекламы и пользуются тем, что гражданин, не знакомый с деятельностью юридических фирм, в принципе не знает, сколько могут стоить подобного рода услуги.