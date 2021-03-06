Тяжелый атомный ракетный крейсер "Киров" вошел в строй 40 лет назад

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Киров", головной корабль проекта 1144 "Орлан", вошел в состав Северного флота в 1981 году. Его появление в восточном Средиземноморье заставило корабли ВМС США уйти от побережья Ливана. Так очередная война на Ближнем Востоке завершилась мирными переговорами.

Корабли данного типа стали разрабатывать с 1973 года. Занималось этим Северное проектно-конструкторское бюро. Главным конструктором назначили Бориса Купенского. Строительство начали на Балтийском заводе в Ленинграде в 1977 году.

27 декабря 1977 года "Киров" спустили на воду. 30 декабря 1980 года крейсер передали Военно-морскому флоту. С 1981 года он стал служить на Северном флоте. В 1984 году экипаж корабля отправился в первый боевой поход в Средиземное море.

Главной ударной мощью крейсера была пусковая установка с 20 противокорабельными ракетами П-700 "Гранит". Они были в состоянии уничтожить как воздушные, так и береговые объекты противника.

Как рассказывал первый командир "Кирова" Александр Ковальчук, крейсер мог из Белого моря через сушу положить ракету точно в цель. За создание крейсера сразу пять конструкторов Северного проектно-конструкторского бюро получили Государственные премии.

В 1984 году в городе Североморске произошел взрыв складов с оружием, где находились и ракеты. Во время эвакуации крейсер остался в гавани, остальные корабли ушли. "Киров" должен был в случае старта ракет с горящего склада сбить их средствами корабельного ПВО.

Кстати, в 1992 году крейсеру "Киров" дали имя русского флотоводца Федора Федоровича Ушакова - "Адмирал Ушаков". В 1999 году корабль поставили на модернизацию. В 2002 году крейсер вывели из состава ВМФ России.

Длина крейсера "Киров" - 230 метров, ширина - 25. Водоизмещение - 23,7 тысячи тонн. Экипаж - 744 человека плюс 18 - летный персонал. На вооружении стояла артиллерия, зенитная артиллерия, ракетное, противолодочное, минно-торпедное вооружение. На борту он нес три вертолета Ка-27.

Окончательное решение об утилизации крейсера было принято в 2015 году.