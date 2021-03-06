Ученый: У половины жителей Петербурга есть антитела к коронавирусу

Антитела к коронавирусной инфекции есть примерно у половины жителей Петербурга. Об этом, как сообщает ТАСС, наXIII конгрессе педиатров России, заявил и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Эксперт отметил, что часть петербуржцев получили антитела в результате вакцинации, у многих они возникли вследствие перенесенной болезни.

В целом по стране, как считают в НИИ гриппа имени Смородицева, антитела есть у 20-25 процентов населения. А для формирования коллективного иммунитета важно, чтобы антитела были не менее чем у 70 процентов жителей.

Сейчас в Петербурге выявляется от 950 до 980 новых случаев коронавирусной инфекции в день. Это значительно меньше, чем в декабре прошлого года, когда в сутки заболевало до четырех тысяч человек. Но в межведомственной группе по противодействию распространению COVID-19 констатируют, что темпы снижения заболеваемости снижаются.

Предотвратить третью волну коронавирусной инфекции, по оценкам врачей, может вакцинация.