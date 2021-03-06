В Ленобласти мать с психическим расстройством убила сына-подростка

В городе Выборг Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства семейной трагедии, в ходе которой погиб 15-летний подросток. Как сообщают в региональном СК, по предварительным данным, юноша погиб из-за действий собственной матери.

Причиной смерти подростка стало отравление газом. В следствии полагают, что шланг подводки газа открыла мать юноши. Женщина страдает психическим заболеванием.

Ребенок скончался на месте. Мать и отец выжили. Соседи вызывали газовую службу, именно то, что подача газа была вовремя перекрыта, их и спасло. Сейчас мать госпитализирована в психиатрическую клинику.

Уголовное дело возбуждено по статье "убийство" и "покушение на убийств".