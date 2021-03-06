Новости

Безобидный симптом назвали возможным признаком серьезных заболеваний 15:46
Песков назвал неправильными заявления про возможное повышение пенсионного возраста 15:18
В Екатеринбурге неизвестные попытались похитить журналиста 15:12
Путин наградил свыше 200 медиков за борьбу с коронавирусом 14:36
На Урале эффективность "Спутника V" проверили на врачах Центра СПИДа 14:28
Песков: Владимир Путин не контактировал с заболевшим COVID-19 Орешкиным 14:22
Переобулись на ходу: что думают мужчины о женщинах-водителях 14:00
Власти Москвы назвали сроки запуска нового участка СВХ 13:58
На Кубани арестован подозреваемый в убийстве инспектора охотнадзора 13:22
Ученый: У половины жителей Петербурга есть антитела к коронавирусу 13:07
В регионах Сибири объявлено штормовое предупреждение 13:00
СК проверит петербургские юрфирмы из-за высоких цен для пенсионеров 12:58
Мэр Великого Новгорода поздравил женщин песней под гитару 12:36
Власти Москвы озвучили планы по расширению МЦД-2 12:30
Начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские порты 12:27
Жителям Подмосковья спишут пени за долги по вывозу мусора 12:26
Путин поздравил Терешкову с днем рождения, отметив ее вклад в историю 12:23
Помощник президента Максим Орешкин заболел коронавирусом 12:11
Врачи назвали обследования, которые надо пройти переболевшим COVID-19 11:57
В НИИ Склифосовского появится новый центр скорой помощи 11:53
Шестеро украинцев погибли в результате ДТП в Польше 11:51
В Казани будет создан карбоновый полигон 11:35
Власти Москвы назвали сроки продления метро на северо-восток 11:28
Британия решила пересмотреть внешнюю политику с учетом военной мощи Китая 11:26
Путин поручил определить ведомство по защите детей 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
06.03.2021 15:46
Рубрика: Общество

Безобидный симптом назвали возможным признаком серьезных заболеваний

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Онемение рук или ног, к которому многие относятся как к безобидному симптому, на самом деле может свидетельствовать о различных заболеваниях, в том числе с довольно серьезными последствиями.

Фото: iStock
Психолог назвала простой способ борьбы с перееданием на фоне стресса

Как рассказала "Пятому каналу" врач-терапевт Ирина Ескова, обычно онемение возникает во время длительного пребывания в неудобном положении из-за передавливания нервных волокон. Оно проходит при изменении позы. Но если человек часто ощущает такой симптом, ему следует обратиться к врачу.

"При сахарном диабете, рассеянном склерозе, при ревматоидном артрите развивается нейропатия - когда страдают нервные корешки. Она может быть обусловлена чрезмерным употреблением алкоголя. При нейропатии поражаются и верхние, и нижние конечности, и страдают обе конечности", - предупреждает эксперт.

Также, по ее словам, к онемению могут привести такие заболевания артериальных сосудов нижних и верхних конечностей, как облитерирующий эндартериит и болезнь Рейно. Во втором случае часто страдают пальцы кистей и стоп, а на холоде они синеют. Если игнорировать этот симптом, может начаться гангрена.

Гипертонические кризы, проблемы с давлением, тоже могут стать причиной онемения конечностей и привести к ишемическому инсульту.

Онемение может также возникать из-за нагрузки на кисти рук, например, у специалистов, долгое время работающих с компьютером, у швей, столяров и штукатуров. Также к онемению могут привести заболевания позвоночника, отравление солями тяжелых металлов и некоторые инфекции. Кстати, оно может быть одним из последствий коронавируса.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин наградил свыше 200 медиков за борьбу с коронавирусом
Песков назвал неправильными заявления про возможное повышение пенсионного возраста
В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
За сутки в России подтверждено 11 022 случая COVID-19 в 85 регионах
Премьер Словакии исключил отказ от вакцины "Спутник V"
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России