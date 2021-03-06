Безобидный симптом назвали возможным признаком серьезных заболеваний

Онемение рук или ног, к которому многие относятся как к безобидному симптому, на самом деле может свидетельствовать о различных заболеваниях, в том числе с довольно серьезными последствиями.

Как рассказала "Пятому каналу" врач-терапевт Ирина Ескова, обычно онемение возникает во время длительного пребывания в неудобном положении из-за передавливания нервных волокон. Оно проходит при изменении позы. Но если человек часто ощущает такой симптом, ему следует обратиться к врачу.

"При сахарном диабете, рассеянном склерозе, при ревматоидном артрите развивается нейропатия - когда страдают нервные корешки. Она может быть обусловлена чрезмерным употреблением алкоголя. При нейропатии поражаются и верхние, и нижние конечности, и страдают обе конечности", - предупреждает эксперт.

Также, по ее словам, к онемению могут привести такие заболевания артериальных сосудов нижних и верхних конечностей, как облитерирующий эндартериит и болезнь Рейно. Во втором случае часто страдают пальцы кистей и стоп, а на холоде они синеют. Если игнорировать этот симптом, может начаться гангрена.

Гипертонические кризы, проблемы с давлением, тоже могут стать причиной онемения конечностей и привести к ишемическому инсульту.

Онемение может также возникать из-за нагрузки на кисти рук, например, у специалистов, долгое время работающих с компьютером, у швей, столяров и штукатуров. Также к онемению могут привести заболевания позвоночника, отравление солями тяжелых металлов и некоторые инфекции. Кстати, оно может быть одним из последствий коронавируса.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.