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06.03.2021 21:45
Рубрика: Спорт

"Ростов" и "Сочи" не выявили победителя в матче РПЛ

Текст: Максим Домчев

Матч 21-го тура "Ростов" - "Сочи" завершился вничью - 0:0. Ранее с таким же счетом свой матч завершили "Ротор" и "Химки".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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В первом тайме мяч все же побывал в ворота "Ростова" после удара защитника "Сочи" Ивана Миладиновича. Однако за мгновение до этого ассистент арбитра встречи зафиксировал у игрока гостей положение "вне игры".

Самым запоминающимся событием второй половины встречи стало удаление игрока "Сочи" Никиты Бурмистрова. Для этого арбитрам пришлось прибегнуть к помощи системы VAR. Вердикт арбитра - удаление.

Футболисты "Сочи" не смогли продлить серию побед, которая насчитывала четыре матча. Сочинцы набрали 37 очков и занимают третье место. "Ростов" - пятый, отставая от соперника на 3 очка.

Ранее в другом матче не смогли выявить победителя "Ротор" и "Химки". Встреча также завершилась нулевой ничьей.

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