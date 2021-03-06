На Урале эффективность "Спутника V" проверили на врачах Центра СПИДа

Исследование вакцины "Спутник V" , в котором приняли участие свердловские медики, показало высокую эффективность по выработке антител.

Вакцинация врачей Свердловского областного Центра СПИДа проводилась с декабря 2020 года. Уже прививку поставил 161 сотрудник учреждения. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

После вакцинации медиков обследовали на на наличие антител. Полученные данные подтвердили цифры Минздрава России о том, что 90 процентов пациентов, получивших две дозы вакцины, имеют хороший титр антител: они защищены от тяжелого течения коронавируса или от самой болезни. Достаточно антител появляется в организме через две-четыре недели после второй прививки и сохраняется как минимум на протяжении одного года.

- Прививки поставили уже 60% сотрудников Центра СПИДа, мы проверили уровень антител: 100% привившихся сотрудников имеют хороший защитный титр антител, - сказала главврач Центра Анжелика Подымова.

Кстати

В Свердловской области возобновили оказание плановой медицинской помощи. Об этом накануне заявил губернатор Евгений Куйвашев в ответ на вопрос жителя региона о том, когда снова начнут проводить плановые операции. Глава региона отметил, что за последние несколько месяцев к штатной работе вернули семь тысяч коек, перепрофилированных ранее под лечение COVID-19, а несрочные осмотры и операции выполняют все больницы области в том или ином объеме. Например, полностью объем плановой помощи удалось восстановить в областной клинической больнице №1.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в Свердловской области выявлено 177 случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших теперь составляет 78691. За день были выписаны 190 человек. Всего с болезнью справились 71726 человек. За сутки 12 пациентов погибли, а всего жертвами вируса с начала его распространения стали 2445 свердловчан.