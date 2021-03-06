Новости

Безобидный симптом назвали возможным признаком серьезных заболеваний 15:46
Песков назвал неправильными заявления про возможное повышение пенсионного возраста 15:18
В Екатеринбурге неизвестные попытались похитить журналиста 15:12
Путин наградил свыше 200 медиков за борьбу с коронавирусом 14:36
На Урале эффективность "Спутника V" проверили на врачах Центра СПИДа 14:28
Песков: Владимир Путин не контактировал с заболевшим COVID-19 Орешкиным 14:22
Переобулись на ходу: что думают мужчины о женщинах-водителях 14:00
Власти Москвы назвали сроки запуска нового участка СВХ 13:58
На Кубани арестован подозреваемый в убийстве инспектора охотнадзора 13:22
Ученый: У половины жителей Петербурга есть антитела к коронавирусу 13:07
В регионах Сибири объявлено штормовое предупреждение 13:00
СК проверит петербургские юрфирмы из-за высоких цен для пенсионеров 12:58
Мэр Великого Новгорода поздравил женщин песней под гитару 12:36
Власти Москвы озвучили планы по расширению МЦД-2 12:30
Начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские порты 12:27
Жителям Подмосковья спишут пени за долги по вывозу мусора 12:26
Путин поздравил Терешкову с днем рождения, отметив ее вклад в историю 12:23
Помощник президента Максим Орешкин заболел коронавирусом 12:11
Врачи назвали обследования, которые надо пройти переболевшим COVID-19 11:57
В НИИ Склифосовского появится новый центр скорой помощи 11:53
Шестеро украинцев погибли в результате ДТП в Польше 11:51
В Казани будет создан карбоновый полигон 11:35
Власти Москвы назвали сроки продления метро на северо-восток 11:28
Британия решила пересмотреть внешнюю политику с учетом военной мощи Китая 11:26
Путин поручил определить ведомство по защите детей 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
06.03.2021 14:28
Рубрика: Общество

На Урале эффективность "Спутника V" проверили на врачах Центра СПИДа

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

Исследование вакцины "Спутник V" , в котором приняли участие свердловские медики, показало высокую эффективность по выработке антител.

Фото: Елена Елисеева/РГ
Почему некоторые люди тяжело переносят прививку от COVID-19

Вакцинация врачей Свердловского областного Центра СПИДа проводилась с декабря 2020 года. Уже прививку поставил 161 сотрудник учреждения. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

После вакцинации медиков обследовали на на наличие антител. Полученные данные подтвердили цифры Минздрава России о том, что 90 процентов пациентов, получивших две дозы вакцины, имеют хороший титр антител: они защищены от тяжелого течения коронавируса или от самой болезни. Достаточно антител появляется в организме через две-четыре недели после второй прививки и сохраняется как минимум на протяжении одного года.

- Прививки поставили уже 60% сотрудников Центра СПИДа, мы проверили уровень антител: 100% привившихся сотрудников имеют хороший защитный титр антител, - сказала главврач Центра Анжелика Подымова.

Кстати

В Свердловской области возобновили оказание плановой медицинской помощи. Об этом накануне заявил губернатор Евгений Куйвашев в ответ на вопрос жителя региона о том, когда снова начнут проводить плановые операции. Глава региона отметил, что за последние несколько месяцев к штатной работе вернули семь тысяч коек, перепрофилированных ранее под лечение COVID-19, а несрочные осмотры и операции выполняют все больницы области в том или ином объеме. Например, полностью объем плановой помощи удалось восстановить в областной клинической больнице №1.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в Свердловской области выявлено 177 случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших теперь составляет 78691. За день были выписаны 190 человек. Всего с болезнью справились 71726 человек. За сутки 12 пациентов погибли, а всего жертвами вируса с начала его распространения стали 2445 свердловчан.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин наградил свыше 200 медиков за борьбу с коронавирусом
Песков назвал неправильными заявления про возможное повышение пенсионного возраста
В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
За сутки в России подтверждено 11 022 случая COVID-19 в 85 регионах
Премьер Словакии исключил отказ от вакцины "Спутник V"
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России