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06.03.2021 21:23
Рубрика: Происшествия

При прорыве нефтепровода в Югре пострадал один человек

Текст: Мария Волкова

Один человек пострадал при пожаре в акватории реки Обь, возникшем в районе Нижневартовска после прорыва нефтепровода, сообщает ТАСС.

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Площадь пожара, по предварительным данным, составила 1000 квадратных метров.

Возгорание удалось ликвидировать. Сейчас ведется утилизация оставшихся углеводородов через так называемые амбары дожига. Риска для людей и окружающей среды нет, сообщил представитель компании, которой принадлежит нефтепровод.

Прорыв нефтепровода произошел на подводном переходе через реку Обь. Часть поврежденного участка отключена. Наружу из трубопровода попала широкая фракция легких углеводородов (пропан-бутан).

Ситуация находится на контроле Росприроднадзора.

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