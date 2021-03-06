Росстат раскрыл убыточные отрасли 2020 года

Самые большие финансовые потери по итогам прошлого года понесло производство пара и горячей воды, они составили 135 млрд рублей, следует из данных Росстата. Убыток также зафиксирован в таких отраслях, как распределение газа (минус 79,2 млрд рублей), гостиничный бизнес и общепит (минус 56,2 млрд рублей), междугородные и международные перевозки по железной дороге (минус 40, 1 млрд рублей), добыча угля (минус 37,6 млрд рублей).

В совокупности он оценивается ведомством в 5,3 трлн рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Фактически финансовые потери были у каждой третьей организации. Общая прибыль, которую показали остальные, снизилась на 4% по сравнению с 2019 годом и составила 17,7 трлн рублей.

В Росстате отмечают, что снижение доли прибыльных организаций наблюдается практически по всем видам деятельности, кроме сельского и лесного хозяйства, охоты, курьерской деятельности, производства электроэнергии, оптовой и розничной торговли (за исключением торговли автотранспортом).

При этом, больше всего прибыльных организаций в Республике Алтай, Ингушетии, Дагестане, Чечне и Удмуртии, а убыточных предприятий - в Калмыкии, Астраханской области, Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и городе Севастополе.