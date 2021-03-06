РПЦ: Обращение к христианским ценностям поможет восстановить диалог РФ и Европы

Обращение к общим христианским ценностям является основой для диалога между Россией и Европой, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, принявший участие в семинаре "Христианство и политика: светскость и упоминание бога в конституции", который собрал в Москве российских и немецких богословов, ученых и политиков​​​. Семинар был организован Фондом Аденауэра и Синодальным отделом Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Русская православная церковь неоднократно свидетельствовала о том, что положительные изменения в отношениях России и Европы нужно искать в обращении к общим христианским корням. Чем больше мы отдаляемся от общего культурного и религиозного фундамента, тем меньше шансов на то, что мы найдем общий язык", - цитирует Вахтанга Кипшидзе агентство РИА Новости.

Он также отметил, что вопросы христианского наследия, церковно-государственных отношений и религиозных ценностей в жизни общества актуальны сегодня как для России, так и для Германии.

"Как мне представляется, именно общие христианские корни, которые есть и у русского, и у немецкого народа, создают фундамент для совместных дискуссий", - отметил Вахтанг Кипшидзе.

Говоря о христианских ценностях в жизни российского общества, он также отметил упоминание бога в Конституции России.

"Очевидно, что конституция 93-го года была недостаточно зрелой, чтобы совершить переход от безбожного общества к обществу, где защищаются и уважают права верующих людей. А теперь, спустя 27 лет, это стало возможным", - подчеркнул Вахтанг Кипшидзе.