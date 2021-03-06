Рублев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира в Роттердаме. В полуфинале он переиграл вторую ракетку соревнований грека Стефаноса Циципаса.

В борьбе за выход в финал Рублеву предстояло встретиться с Циципасом, который на предыдущей стадии турнира переиграл другого теннисиста из России Карена Хачанова. Тот поединок отнял у игрока из Греции немало сил и завершился победой в трех партиях.

Рублев в первом сете сумел взять подачу соперника уже при счете 1:1, он же поставил точку в партии, сделав брейк при счете 5:3.

Во второй партии грек заиграл более активно и стал меньше ошибаться. Соперники брали свои подачи и в итоге определили сильнейшего на тай-брейке. Удачливее оказался россиянин - 7:2. Рублев стал первым финалистом турнира.

Его соперник определится в матче между хорватом Борной Чоричем и венгром Мартоном Фучовичем.