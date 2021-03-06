Сенат принял план президента Джо Байдена по борьбе с COVID-19 на $1,9 трлн

Сенат - верхняя палата конгресса США, в субботу принял план президента Джо Байдена по борьбе с COVID-19 на сумму 1,9 триллиона долларов в ходе партийного голосования после изнурительного ночного заседания. В ходе дискуссий по законопроекту демократы определяли окончательную сумму пособия по безработице, а республиканское меньшинство не смогло протолкнуть большинство из почти тридцати поправок, уточняет Reuters. Сенат проголосовал 50 голосами "за" и 49 "против", при этом ни один республиканец не поддержал один из крупнейших стимулирующих пакетов в истории США.

Президент Байден, выступая перед голосованием в сенате, заявил, что принятие плана поможет получить пакеты финансовой помощи американцам, начиная с этого месяца. Он выразил надежду на быстрое принятие законопроекта палатой представителей, чтобы он мог в ближайшее время подписать данный документ. Лидер демократического большинства в палате представителей Стени Хойер написал в Twitter, что нижняя палата конгресса соберется на заседание в ближайший вторник, 9 марта, чтобы проголосовать по законопроекту, принятому сенатом. После утверждения в палатой представителей он будет отправлен Байдену, который надеется подписать закон до истечения срока действия расширенных пособий по безработице 14 марта.

Окончательный законопроект включает 400 миллиардов долларов в виде единовременных выплат в размере 1400 долларов большинству американцев, 300 долларов в неделю в виде расширенных пособий по безработице для 9,5 миллионов человек, оставшихся без работы в результате коронавирусного кризиса, и 350 миллиардов долларов в виде помощи правительствам штатов и местным властям, чьи бюджеты значительно пострадали во время пандемии, которая унесла жизни более 520 тысяч американцев. Примечательно, что ровно год назад, 6 марта 2020 года тогдашний глава Белого дома Дональд Трамп подписал "Закон о дополнительных ассигнованиях на обеспечение готовности к коронавирусу и реагирования на него", в соответствии с которым федеральным агентствам было выделено 8,3 миллиарда долларов в качестве чрезвычайного финансирования для реагирования на вспышку заболевания.

Решение о выделении пакета помощи в субботу было принято на фоне того, что все большее количество штатов ослабляет ограничения, призванные обуздать пандемию, при этом Техас ранее на этой неделе объявил, что позволит большинству предприятий работать на полную мощность, а Калифорния заявила, что скоро разрешит открыть Диснейленд и другие тематические парки при ограниченной вместимости.

Сенаторы установили рекорд по длительности дискуссий перед голосованием, которые продолжались 11 часов 50 минут. Статья о расширенных выплатах по безработице оказалась наиболее спорной частью законопроекта. Законопроект, представленный палатой представителей, установил дополнительную выплату в размере 400 долларов в неделю, но демократы в сенате, в конце концов, решили уменьшить ее до 300 долларов. В законопроекте палаты представителей также была предусмотрена мера по увеличению минимальной заработной платы более чем вдвое до 15 долларов в час, которую сенат также отклонил. Республиканцы в целом поддержали предыдущие пакеты стимулов для борьбы с коронавирусом и возрождения экономики. Но поскольку демократы возглавляют Белый дом и обе палаты конгресса, они критиковали этот законопроект как слишком дорогой.

Между тем

Как отмечают эксперты, в настоящее время, одной из ключевых для Белого дома станет проблема восполнения 9,5 миллиона рабочих мест, потерянных в 2020 году. В американской администрации заявляют, что на это могут потребоваться годы. В пятницу статистические данные показали, что занятость в США в феврале выросла, в стране было создано 379 тысяч рабочих мест, что значительно выше, чем ожидали многие экономисты.