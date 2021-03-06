Шестеро украинцев погибли в результате ДТП в Польше

В ночь на субботу, 6 марта, около города Кашице в Польше произошла авария, в результате которой погибли шестеро украинцев. Еще 15 человек были госпитализированы с различными травмами, сообщает портал strana.ua.

"Вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Шестеро граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами", - написал в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Олег Николаенко.

По предварительным данным, автобус съехал с дороги, врезавшись при этом в отбойник. На месте происшествия работали 30 пожарных, а также 19 бригад парамедиков и полицейских. Пришлось привлечь вертолет, чтобы срочно доставить пострадавших в больницы.