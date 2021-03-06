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06.03.2021 10:52
Рубрика: В мире

США и ЕС приостановят действие спорных тарифов

Текст: Максим Макарычев
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что США и Европейский союз приостановят действие двусторонних тарифов на четыре месяца в связи с давним спором о незаконных субсидиях для Boeing и Airbus.
Фото: REUTERS/Eric Johnson Фото: REUTERS/Eric Johnson
Фото: REUTERS/Eric Johnson

Соглашение является шагом к разрешению 17-летнего спора, который привел к введению тарифов на миллиарды долларов, влияющих на экспорт некоторых товаров по обе стороны Атлантики. Этот шаг приостановит тарифы на товары, импортируемые из Европейского союза в Соединенные Штаты на сумму 7,5 миллиарда долларов, включая самолеты, сыр и вино и пошлины на импорт самолетов, тракторов, водки, рома и табака из США в ЕС на сумму 4 миллиарда долларов. Решение было принято на следующий день после того, как США и Великобритания также согласились на четырехмесячную паузу в тарифах, связанных со спором, сообщает CNBS News.

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Президент Европейской комиссии уточнила, что в пятницу говорила по телефону с президентом США Джо Байденом по этому поводу. "Мы оба взяли на себя обязательство сосредоточиться на разрешении наших споров, связанных с самолетами, на основе работы наших торговых представителей", - заявила она, добавив, что данное решение является очень позитивным сигналом для двустороннего экономического сотрудничества на ближайшие годы. Белый дом заявил, что Байден и фон дер Лейен обсудили трансатлантическое сотрудничество, чтобы помочь остановить распространение COVID-19, меры по улучшению экономики, изменение климата и другие вопросы.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии и комиссар по торговле Валдис Домбровскис назвал это решение "перезагрузкой" отношений, которые стали напряженными при бывшем президенте США Дональде Трампе. "Отмена этих тарифов - беспроигрышный вариант для обеих сторон в то время, когда пандемия наносит ущерб нашим служащим и нашей экономике", - сказал Добмровскис.

В 2019 году Всемирная торговая организация (ВТО) постановила, что ЕС незаконно оказал поддержку Airbus, предоставив США возможность ответить тарифами на сумму до 7,5 миллиарда долларов в годовой торговле, уточняет ВВС. В 2020 году ВТО приняла решение, что выгоды США для Boeing также нарушают правила мировой торговли, разрешив ЕС ввести в США тарифы на сумму примерно 4 миллиарда долларов.

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