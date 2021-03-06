США угрожают России стратегическими бомбардировщиками в Норвегии

Два бомбардировщика B-1 ВВС США во вторник взлетели со своего временного места базирования на норвежской авиабазе Орланд, совершили петлю в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Затем повернули на юг, простреливая границу между НАТО и Россией, пишет Forbes в статье под названием "Провокационный вызов американских бомбардировщиков России".

С фланга бомбардировщиков прикрывали два истребителя НАТО Typhoon, которые с ревом пролетели на небольшой высоте над столицами Литвы, Латвии и Эстонии. Драматическая вылазка имела как минимум несколько целей, отмечает издание. Прежде всего, ставилась задача убедить прибалтийские страны в готовности их защитить, продемонстрировать силу, и, наконец, заманить российских военных и таким образом собрать полезную разведывательную информацию. Во время пролета В-1 над Вильнюсом, Ригой и Таллином вблизи Мурманска на севере России, где базируется Северный флот России и другие крупные силы, затаился самолет-разведчик ВВС США RC-135V при поддержке заправщика ВВС США KC-135.

В начале февраля ВВС США объявили о том, что впервые направят бомбардировщики B-1 в Норвегию. Самолеты прибыли 22 февраля и сразу же приняли участие в военно-морских учениях НАТО у норвежского побережья. Балтийский вылет стал второй крупной миссией бомбардировщиков.

По оценкам военного эксперта федерации американских ученых в Вашингтоне Ханса Кристенсена, напряженность в регионе растет. Существует тонкая грань между успокоением союзников и провокацией соперников. "Сейчас, безусловно, мы идем по этой черте, и уже некоторое время бомбардировщики все чаще отправляются дальше на восток и на север. Непонятно, чем это все закончится", - отметил аналитик.