Ученые предположили, почему на Земле наблюдается гендерный дисбаланс

Почему природа при рождении нового обитателя планеты отдает предпочтение сильному полу? Наука давно изучает этот феномен.

Сейчас на него вновь обратили внимания, так как в самой большой по числу жителей стране наступил критический момент: за 2020 год в Китае родилось на 15 процентов людей меньше, чем в 2019 году. Основной причиной стало несбалансированное соотношение мужчин и женщин в структуре населения.

На данный момент количество мужчин в Китае превышает количество женщин более чем на 30 миллионов. И хотя главной причиной такого дисбаланса являются особенности демографической политики правительства, но свой взнос сделала и природа.

Она жестко диктует: сильного пола должно рождаться больше. Насколько? Обычно соотношение в среднем 100:105. Но бывают и отклонения, скажем, после войны доля мальчиков среди новорожденных растет. Или чем родители старше, тем меньше вероятность рождения сына.

От отцов, страдающих диабетом, онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, на 100 девочек рождается до 120-130 мальчиков. Особо надо назвать феномен, зарегистрированный в Великобритании: после аварии в атомном центре "Селлафилд" (1957) от облученных отцов в течение последующих тридцати лет родились 143 девочки и 202 мальчика.

В чем логика природы? Почему она отдает предпочтение сильному полу? У науки есть гипотеза. Суть в следующем. Эволюция осуществляется вслепую, меняя условия существования видов.

Какие качества пригодятся для выживания в будущем, никому неведомо. Но к этому будущему надо готовиться, иметь в запасе самые разнообразные варианты признаков. Наступит время, и те, которые удовлетворяют новой среде, пойдут в дело. А все, что не помогает, будет отбраковано. Под этот секвестр попадают именно те самцы, которые не вписались в необходимые для выживания вида новации.

Чтобы проводить такие эксперименты, природе нужно иметь много материала. Причем, чем хуже новые условия среды, тем больше рождается самцов, чтобы восполнить возрастающую смертность. А вот отобранные средой самцы, конечно, вместе с самками, передадут новые признаки следующему поколению, обеспечивая виду существование и прогресс. Линия эволюции будет продлена. Можно сказать, что самки осуществляют стратегию вида, а самцы тактику.

Почему природа экспериментирует на самцах, а не на самках? Самки - самое ценное, что есть в природе. Их утрата грозит исчезновением вида. Так что логика природы очевидна.

Итак, на крутом повороте эволюции для выживания и экспериментов виду требуется много самцов. Но как только условия существования улучшаются, сразу уменьшается мужская смертность и падает доля мальчиков среди новорожденных. Такое явление наблюдается в последние десятилетия в некоторых европейских странах, Канаде, США, которые входят в "золотой миллиард". Половая пропорция сдвигается немного в сторону девочек. Они сигнализируют о благополучии, мальчики - о невзгодах.

Конечно, хотелось бы понять генетический механизм этого феномена. Есть различные предположения, но пока у ученых остается очень много вопросов.