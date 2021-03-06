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06.03.2021 13:12
Рубрика: Общество

Ученые предположили, почему на Земле наблюдается гендерный дисбаланс

Текст: Юрий Медведев
Почему природа при рождении нового обитателя планеты отдает предпочтение сильному полу? Наука давно изучает этот феномен.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас на него вновь обратили внимания, так как в самой большой по числу жителей стране наступил критический момент: за 2020 год в Китае родилось на 15 процентов людей меньше, чем в 2019 году. Основной причиной стало несбалансированное соотношение мужчин и женщин в структуре населения.

Фото: AFP/JORGE GUERRERO
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На данный момент количество мужчин в Китае превышает количество женщин более чем на 30 миллионов. И хотя главной причиной такого дисбаланса являются особенности демографической политики правительства, но свой взнос сделала и природа.

Она жестко диктует: сильного пола должно рождаться больше. Насколько? Обычно соотношение в среднем 100:105. Но бывают и отклонения, скажем, после войны доля мальчиков среди новорожденных растет. Или чем родители старше, тем меньше вероятность рождения сына.

От отцов, страдающих диабетом, онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, на 100 девочек рождается до 120-130 мальчиков. Особо надо назвать феномен, зарегистрированный в Великобритании: после аварии в атомном центре "Селлафилд" (1957) от облученных отцов в течение последующих тридцати лет родились 143 девочки и 202 мальчика.

В чем логика природы? Почему она отдает предпочтение сильному полу? У науки есть гипотеза. Суть в следующем. Эволюция осуществляется вслепую, меняя условия существования видов.

Какие качества пригодятся для выживания в будущем, никому неведомо. Но к этому будущему надо готовиться, иметь в запасе самые разнообразные варианты признаков. Наступит время, и те, которые удовлетворяют новой среде, пойдут в дело. А все, что не помогает, будет отбраковано. Под этот секвестр попадают именно те самцы, которые не вписались в необходимые для выживания вида новации.

Чтобы проводить такие эксперименты, природе нужно иметь много материала. Причем, чем хуже новые условия среды, тем больше рождается самцов, чтобы восполнить возрастающую смертность. А вот отобранные средой самцы, конечно, вместе с самками, передадут новые признаки следующему поколению, обеспечивая виду существование и прогресс. Линия эволюции будет продлена. Можно сказать, что самки осуществляют стратегию вида, а самцы тактику.

Фото: Макс Ветров / РИА Новости
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Почему природа экспериментирует на самцах, а не на самках? Самки - самое ценное, что есть в природе. Их утрата грозит исчезновением вида. Так что логика природы очевидна.

Итак, на крутом повороте эволюции для выживания и экспериментов виду требуется много самцов. Но как только условия существования улучшаются, сразу уменьшается мужская смертность и падает доля мальчиков среди новорожденных. Такое явление наблюдается в последние десятилетия в некоторых европейских странах, Канаде, США, которые входят в "золотой миллиард". Половая пропорция сдвигается немного в сторону девочек. Они сигнализируют о благополучии, мальчики - о невзгодах.

Конечно, хотелось бы понять генетический механизм этого феномена. Есть различные предположения, но пока у ученых остается очень много вопросов.

Общество Наука

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