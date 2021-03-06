В Чехии начали платить деньги за пребывание на карантине

В Чехии ввели бонусную выплату для всех граждан, отправленных в официально назначенный карантин из-за коронавируса. Лица, находящиеся в самоизоляции, получат пособие в размере до 14 евро в день, сообщает газета Krone.

Власти хотят усовершенствовать систему отслеживания контактов инфицированных лиц. Дополнительно к больничному листу будет выплачиваться до 14 евро в день. В общей сложности выплаты составят 60 процентов от среднего заработка. Правительство подозревает, что многие инфицированные не хотят заявлять о своих контактах, потому что в результате этого страдают друзья и родственники.

Чехия сильно пострадала от пандемии. "Почти во всех регионах нагрузка на больницы чрезвычайно высока", - предупредил министр здравоохранения Ян Блатный. По его словам, пациенты частично будут лечиться за границей из-за переполненности больниц. Скоро студенты-медики будут обязаны работать в лечебных учреждениях.

В Чешской Республике фиксируется рекордное число заболевших коронавирусом. По подсчетам специалистов, более 800 человек на 100 тысяч жителей были заражены COVID-19 в течение семи дней.