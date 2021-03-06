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06.03.2021 15:28
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме прокомментировали заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о "радикальных шагах" в отношении России. В частности, посоветовали Киеву определиться, хочет ли он войны.
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Фото: Нина Зотина / РИА Новости Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Ранее Кравчук, который возглавляет делегацию Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу, пригрозил России серьезными мерами, если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе. Он добавил, что украинская сторона не позволит России "действовать так, как она хочет".

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал эти заявления дипломатической подготовкой военной провокации. Украинская власть, сказал он РИА Новости, надеется на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США. Все происходящее, по его словам, надо рассматривать в комплексе с наступлением на Украине на русский язык, ударами по оппозиции, преследованием инакомыслящих, закрытием телеканалов.

При этом он констатировал, что в "плане" Кравчука полно изъянов.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заметила, что после вступления в должность президента США Джо Байдена накал антироссийской агрессии в исполнении Киева резко возрос.

"Украине дают понять, что выполнять Минские соглашения не нужно, подталкивают к новому витку конфронтации с Россией, - считает депутат. - Если так пойдет и дальше, то есть риск, что киевский режим может решиться на новую военную авантюру на Донбассе".

Фото: РИА Новости
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Депутат Госдумы, глава интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко призвал Кравчука прояснить свои слова, которые звучат как ультиматум.

"Попытки Украины усидеть сразу на двух стульях - и воевать в Донбассе, и формально участвовать в переговорах, якобы стремясь к урегулированию конфликта - это было и остается главной и единственной стратегией Киева", - отметил Козенко.

По его оценке, Украине пора определиться, хочет ли она войны и уничтожения русскоязычного населения Донбасса или же все-таки готова идти на компромисс ради мира.

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