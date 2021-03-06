В Южной Корее будут сажать в тюрьму за фейки про вакцину от COVID-19

Полиция Республики Корея выявила почти триста распространителей недостоверной информации о вакцине против коронавируса, подчеркнув, что все они так или иначе будут наказаны. Самым злостным нарушителям грозит тюремное заключение до семи лет.

Медики и эксперты при этом призвали население не отказываться от стартовавшей в стране кампании вакцинации, подчеркнув, что все используемые виды препаратов изучены и признаны безопасными.

Власти Южной Кореи на днях обнародовали некоторые результаты объявленной ими "войны с фейками", касающимися вакцин от COVID-19. В общей сложности выявлены 279 человек, которые обвиняются в распространении заведомо ложной информации о препаратах против коронавируса. В отношении еще восьми фактов ведется расследование и высока вероятность, что общее число тех, кто понесет наказание за подобные преступления, составит около трех сотен человек.

В Агентстве национальной полиции РК напомнили, что по действующему в стране законодательству за распространение ложной информации и слухов предусмотрено наказание в виде тюремного заключения длительностью до семи лет или крупный штраф до 50 миллионов вон (ок. 44 тысяч долларов).

Стражи порядка привели несколько примеров наиболее нелепых слухов, которые тем не менее стали широко циркулировать в интернете, что заставило полицию со всей серьезностью отнестись к распространителям. Так, одна женщина в возрасте более 60 лет была задержана в городе Инчхон, когда она расклеивала на столбах и автобусных остановках листовки. В них говорилось, что в вакцине от COVID-19 содержатся специальные чипы, которые попадают в организм и затем уничтожают человека.

Вообще, судя по циркулирующим небылицам, версия о "чипах, вживляемых вместе с вакциной", является одной из наиболее популярной среди тех, кто выступает против вакцинации. Различия есть в обещаемых последствиях. Согласно одним, потом эти "чипы из вакцины" будут использоваться для контроля за сознанием человека и чтением его мыслей при помощи вышек связи нового поколения 5G, согласно другим - люди должны превратиться в зомби, которыми смогут управлять дистанционно. Есть и версии о том, что все это "проделки инопланетян", которые пытаются поработить людей.

Менее "космические" варианты небылиц, с которыми столкнулись корейские полицейские - рассказы об "использовании зародышей детей для изготовления вакцины" или утверждения, что препараты ведут к быстрому развитию болезни Альцгеймера.

Власти Южной Кореи в очередной раз напомнили, что все эти небылицы не имеют абсолютно никакой достоверной базы, и предупредили, что будут самым активным образом выявлять и наказывать распространителей подобной информации. "Мы обращаемся к согражданам с просьбой помочь нам выявлять и пресекать подобные слухи. Пожалуйста, сообщайте нам, если вы столкнетесь с фактами распространения ложной информации о вакцине от COVID-19. Кроме того, мы также предупреждаем, что будем жестко пресекать все попытки получить деньги с доверчивых людей, обещая "быстро и вне очереди" организовать вакцинацию", - заявили в Агентстве национальной полиции РК.

Представители Агентства по борьбе с распространением инфекционных заболеваний РК, известные врачи и профессора также один за другим выступили с обращениями, подчеркнув, что используемые в стране вакцины признаны безопасными и не несут угрозы для здоровья.

Программа вакцинации в Южной Корее стартовала с 26 февраля и в настоящий момент общее число вакцинированных приближается к 300 тысячам человек. Это лишь первый этап вакцинации, когда прививаются лишь медики и постояльцы учреждений для пожилых и слабых людей. Для большинства жителей РК вакцинация станет доступна не ранее июля этого года. Пока в Корее используется две вакцины - AstraZeneca и Pfizer, всего же будут одобрены четыре препарата.

Власти РК каждый день сообщают статистику о разного рода побочных эффектах от вакцины. Так, по данным на полночь 6 марта в стране были вакцинированы 296 380 человек, что составляет 0,57 процента населения страны. Среди тех, кто привился, разного рода побочные эффекты были выявлены у 2883 человек, что менее одного процента. В подавляющем большинстве случаев это незначительное недомогание, боли в голове, мышцах, головокружение и прочее. Среди тех, кто вакцинировался, шесть человек скончались, но у всех они ранее страдали от серьезных заболеваний. Как подчеркнули корейские врачи, они тщательно изучили каждый летальный случай, но пока не смогли доказать, что вакцина каким-то образом ослабила организм скончавшихся.