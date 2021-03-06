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В Россию пришел отличный смартфон Samsung дешевле 20 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
06.03.2021,  
10:18
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Samsung официально объявила о старте продаж на российском рынке смартфона Galaxy A32, который может стать новым хитом благодаря характеристикам "крепкого середняка" и вменяемой цене.

Фото: istock

Samsung Galaxy A21 оснащен 6,4-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением FullHD+ и каплевидным вырезом под фронтальную камеру, разрешение которой составляет 20 Мп.

Основная камера имеет разрешение 64 Мп, модуль с ультраширокоугольным объективом - 8 Мп, сенсор глубины и макро - 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка на мощности 15 Вт.

Смартфон оснащен разъемом для наушников, модулем NFC, портом USB-C, поддерживает Bluetooth 5.0.

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Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, постоянной - 64 или 128 Гб. Модификация с меньшим объемом постоянной памяти обойдется российским покупателям в 19990 рублей, старшая версия стоит 21990 рублей.

Основных конкурентов у модели два - Poco X3 NFC и realme 7.

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