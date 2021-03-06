В Венесуэле введут в оборот банкноты номиналом в миллион боливаров

В Венесуэле вводятся в оборот три новые банкноты. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Центробанка страны.

"Банкноты номиналом 200 и 500 тысяч, а также один миллион боливаров начнут постепенно поступать в обращение с восьмого марта 2021 года", - цитирует РИА Новости сообщение. Эти номиналы станут самыми высокими в банкнотном ряду Венесуэлы. Ранее в стране были выпущены купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров.

Напомним, последние годы Венесуэла переживает гиперинфляцию с одними из самых высоких в этом веке показателями. По данным Центробанка, в прошлом году она составила 2959,8 процента. Согласно официальному курсу, в настоящее время один доллар США эквивалентен 1,89 миллиона боливаров.