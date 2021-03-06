В вузах появятся "цифровые" проректоры

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил ввести в вузах РФ должность проректора по цифровой трансформации. Об этом он заявил в ходе совещания с ректорами "Кадры для будущего", которое проходит в субботу в Казани на базе университета Иннополис.

Поручение он озвучил лично министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

"Валерий Николаевич, прошу вас... ввести такие должности на уровне проректоров в каждом вузе", - цитирует Чернышенко РИА Новости.

Кроме того, вице-премьер напомнил: до 2024 года в России необходимо подготовить до 80 тысяч преподавателей для обучения по цифровым специальностям. "Это пока расчётные данные... Я не очень понимаю, кто будет готовить этих преподавателей", - сказал он.

По словам вице-премьера, некоторым специальностям не надо учить пять лет: специалистов по работе с данными, по программированию промышленных языков или работе с помощью искусственного интеллекта можно готовить гораздо быстрее. А именно эти специалисты крайне нужны экономике, подчеркнул Чернышенко.

Он отметил, что сейчас дефицит кадров только по IT-специальностям составляет более 700 тысяч человек, а по некоторым оценкам - до 1 миллиона человек.