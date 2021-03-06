Владимир Мау назвал главные тренды в образовании на ближайшие 10 лет

Непрерывность, индивидуальный подход и дистанционные технологии - такие тренды будут определять развитие образования в ближайшие 10 лет. Об этом рассказал ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау в интервью "РГ".

- Главный навык, который должно прививать сегодня образование - адаптивность. То есть, способность использовать полученные знания и навыки для того, чтобы быть успешным, - отметил Владимир Мау. - За то время, пока студент учится в вузе, приоритеты поменяются. Реальность такова, что "самое перспективное" на момент поступления в вуз к моменту его окончания - через 4-6 лет - уже может устареть. Поэтому ключевой тренд в образовании - его непрерывность. Надо постоянно осваивать что-то новое.

Второй тренд, по мнению Мау, - индивидуализация, когда все большую роль играют курсы по выбору самого студента.

- В РАНХиГС сейчас активно развивается новая модель образования - Liberal arts: многопрофильный бакалавриат, где студент выбирает две-три специализации, которые даже могут логичным образом не совмещаться, - пояснил ректор Президентской академии. - Это - выбор, и это учит студента ответственности. Наша задача ― дать ему возможность этого выбора.

Третий тренд - дистанционные технологии. Но вопрос, как и где они будут наиболее востребованы, по словам Владимира Мау, пока без ответа.

- Когда появился самолет братьев Райт, на нем нельзя было не то, что перелететь Атлантику - даже улететь из Парижа в Лондон. Но технология появилась. С дистантом мы сейчас именно на этой стадии: еще нельзя перелететь Атлантику, но подниматься в воздух уже можно, - сказал Владимир Мау.

Полностью интервью с Владимиром Мау читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".