Владимир Мау назвал условия для роста зарплат в 2021 году

При благополучном развитии ситуации с пандемией коронавируса, Россию ждет продолжение постепенного роста зарплат и восстановление занятости. Такой прогноз сделал ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау в интервью "РГ".

"Рост зарплат статистически наблюдался и в 2020 году, хотя и небольшой, - сказал Владимир Мау. - Он, скорее всего, продолжится, хотя многое будет зависеть от неэкономических обстоятельств".

При прочих благоприятных условиях и уровень безработицы может к концу года вернуться на докризисные 4,7%, считает ректор РАНХиГС. В январе, по данным Росстата, этот показатель составлял 5,8%, снижаясь на 0,1% в месяц на протяжении нескольких периодов подряд.

"У нас нет проблемы многих развитых стран, где остро стоит проблема безработицы среди молодежи: в силу наших демографических особенностей молодежь очень востребована, - добавил Владимир Мау. - Однако соответствие ожиданий от места работы и реальной ситуации - это то, на что стоит обратить внимание".

Полностью интервью с Владимиром Мау читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".