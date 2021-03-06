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06.03.2021 15:21
Рубрика: Экономика

Владимир Мау назвал условия для роста зарплат в 2021 году

Текст: Алексей Дуэль
При благополучном развитии ситуации с пандемией коронавируса, Россию ждет продолжение постепенного роста зарплат и восстановление занятости. Такой прогноз сделал ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау в интервью "РГ".
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Рост зарплат статистически наблюдался и в 2020 году, хотя и небольшой, - сказал Владимир Мау. - Он, скорее всего, продолжится, хотя многое будет зависеть от неэкономических обстоятельств".

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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При прочих благоприятных условиях и уровень безработицы может к концу года вернуться на докризисные 4,7%, считает ректор РАНХиГС. В январе, по данным Росстата, этот показатель составлял 5,8%, снижаясь на 0,1% в месяц на протяжении нескольких периодов подряд.

"У нас нет проблемы многих развитых стран, где остро стоит проблема безработицы среди молодежи: в силу наших демографических особенностей молодежь очень востребована, - добавил Владимир Мау. - Однако соответствие ожиданий от места работы и реальной ситуации - это то, на что стоит обратить внимание".

Полностью интервью с Владимиром Мау читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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